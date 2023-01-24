الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لـ"الجمهورية": العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً

صحف اليوم
2023-01-24 | 00:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لـ&quot;الجمهورية&quot;: العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصادر لـ"الجمهورية": العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً

مصادر لـ"الجمهورية": انتخاب الرئيس ينبغي ان يُقارب خارج مسار النكد والفوقية

فيما واصلَ بعض النواب اعتصامهم في المجلس النيابي، حتى تحديد موعد لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، أبلغت مصادر مجلسية الى "الجمهورية" قولها: "العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً، ولنفرض ان عقدت جلسات مفتوحة في غياب التوافق الحتمي على رئيس، فهل ستأتي بنتيجة مختلفة عن جلسات الفشل الـ11 التي عقدها المجلس النيابي؟ ثم قبل الحديث عن الجلسات المفتوحة، من هم المرشحون، وبمعنى أدق، هل لدى المعتصمين مرشح جدي وفعلي؟ فهم أنفسهم مختلفون فيما بينهم على من يرشحونه، ويتخبطون بأسماء من هنا وهناك، ويطرحون اسماء لشخصيات بصورة عشوائية استفزّت اصحابها، وبعض هؤلاء الشخصيات استنكروا ترشيحهم، ورفضوا ان تستخدم اسماؤهم في هذه اللعبة".

وأضافت المصادر: "هذه الألاعيب يجب ان تتوقف، وبدل ان يضيّع الوقت فيها، ثمة فرصة وفّرها رئيس المجلس بجلوس جميع الاطراف على الطاولة الحوارية، وليتفقوا على اسم او اثنين او اكثر، ولينزلوا بعدها الى المجلس النيابي وليتم الانتخاب ضمن اللعبة الديمقراطية، ولِيفُز من هؤلاء من يحصد الاكثرية التي تؤهله للتربّع على موقع رئاسة الجمهورية، ومن دون ذلك الحوار والتوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها الى آجال بعيدة".

ويلفت في هذا السياق، تأكيد مصادر وسطية مسؤولة أنّ الحل "الداخلي بات ضرورة قصوى، وانتخاب الرئيس ينبغي ان يُقارب خارج مسار النكد والفوقية والطروحات الهَمايونية والعقليات الخنفشارية، واستمرار تعطيل هذا الانتخاب سيرتّب مخاطر كبرى".

وإذ لفتت المصادر، وفقاً لما استخلصته من جهات دبلوماسية غربية مختلفة، الى انّ الافق الخارجي مقفل امام لبنان، حيث ان القرار الدولي واحد لناحية اعتبار ان انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تباشر مهام الاصلاح والانقاذ، مسؤولية اللبنانيين وحدهم، كشفت في هذا السياق عن تقارير غربية تُبدي تخوّفاً شديداً من تطورات دراماتيكية محتملة قد تتسارَع في لبنان، لا تشمل فقط مستوياته وقطاعاته الاقتصادية والمالية، بل قد تهدد استقراره الامني. ومن هنا فإنّ الطريق الأسلَم لِتدارك هذه المنزلقات هو بالاستجابة الى الحوار المسؤول الذي اقترحه الرئيس بري.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

النواب

اعتصام

المجلس النيابي

انتخاب

رئيس للجمهورية

LBCI التالي
فيّاض لـ"نداء الوطن": تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع
الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-23

محمد خواجة للـLBCI: المجلس النيابي نشيط جداً وخطوة النواب بالاعتصام داخل المجلس ليس لها أي ارتباط بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-08

وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-21

نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-21

فراس حمدان من داخل مجلس النواب للـLBCI: لا إمكانية لاي إجراء إصلاحي أو خطة إنقاذية إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:37

الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو

LBCI
صحف اليوم
00:31

التحقيق الأوروبي: سيُفاجَأ سلامة بما ليس في حسبانه! (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:22

البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:17

"كأنّه مُنعدم الوجود"... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
03:00

مرتفع جويّ يُسيطر على لبنان...ماذا عن المنخفضات؟

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
11:13

الخليل: باستقراء للمرحلة الماضية كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

LBCI
موضة وجمال
13:53

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
أخبار دولية
13:50

انهار الدينار العراقي.. فطار محافظ البنك المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله في ضيافة التيار الوطني الحر والبحث يطال أكثر من ملف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
فنّ
05:23

مرافق ميل غيبسون يمنع ريتا حرب من التقاط صورة مع النجم العالمي (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
أخبار سياسية
11:15

وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة