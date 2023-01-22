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وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد سهلة ولذيذة... جرّبوها في المنزل!
عالم الطبخ
2023-01-22 | 07:13
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وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد سهلة ولذيذة... جرّبوها في المنزل!
وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد
تحضير وصفات الكيك اللذيذة في المنزل أمر سهل جداً. لذلك، سنقدّم لكم اليوم وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد، جرّبوها وستعشقونها:
المكوّنات:
- كوبان من الطحين
- كوبان من الحليب السائل
- كوبان من السميد الناعم
- كوب من السكر
- 3\4 كوب من جوز الهند المبشور
- نصف كوب من الزيت النباتي
- ملعقة كبيرة من بودرة الخبز
- 3 بيضات
- ملعقة صغيرة من الفانيلا
للقطر:
- كوب من السكر الأبيض
- نصف كوب من الماء
- ملعقة كبيرة عصير الحامض
للزينة:
جوز هند مبشور
طريقة تحضير الوصفة:
قوموا بداية بتحضير القطر عبر وضع السكر مع الماء على النار وتحريك المزيج قليلاً من وقت لآخر. وعندما يبدأ القطر بالغليان، أضيفوا ملعقة عصير الحامض وحرّكوه قليلاً. دعوه يغلي لمدة 5 دقائق ثمّ اتركوه جانباً ليبرد تماماً.
بعدها، ابدأوا بتحضير الكيك. لذلك، انخلوا الطحين والسميد مع بودرة الخبز في وعاء وضعوه جانباً.
اخفقوا السكر والزيت جيداً، ثم أضيفوا البيض تدريجياً مع الفانيلا، واستمروا بالخفق حتى يصبح القوام كريمياً.
بعد ذلك، أضيفوا الحليب السائل واخلطوه جيداً مع المكونات، ثمّ أضيفوا الطحين المنخول مع السميد تدريجياً حتى تنتهي الكمية. اسكبوا جوز الهند فوق المزيج واخلطوا المكوّنات جيداً.
والآن، صبّوا الخليط في قالب مدهون بالقليل من الزيت النباتي والطحين، وأدخلوه الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية، واتركوه لمدة 20-30 دقيقة أو حتى ينضج تماماً.
أخرجوا الكيك من الفرن وصبّوا القطر البارد عليه بالتساوي، ثمّ رشوا جوز الهند.
مصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
كيك
جوز الهند
سميد
قطر
وصفة
بطريقة سهلة وبسيطة... هكذا تحضّرون كرات جوز الهند باللوز!
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