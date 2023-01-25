تشيز كيك البطاطا الحلوة... هل جرّبتم هذه الوصفة من قبل؟

وصفة تشيز كيك البطاطا الحلوة

لعشاق "البطاطا الحلوة"، هل تناولتم وصفة "تشيز كيك البطاطا الحلوة" من قبل؟

إليكم طريقة تحضيرها:



المكونات:

- 100 غرام من الزبدة

- 250 غراماً من البسكويت

- 300 غرام من الجبنة الكريمية

- 50 غراماً من سكر البودرة

- 150 مليليتراً من الجبنة الكريمية

- 150 مليليتراً من الكريمة

- 350 غراماً من البطاطا الحلوة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

- فشار كراميل للتزيين



طريقة تحضير الوصفة:

فتتوا البسكويت وامزجوه مع الزبدة والقرفة حتى تتشكل فتات صغيرة. ثم ضعوا الخليط في قاع قالب تشيز كيك مدهون بالزبدة وضعوه في البراد.



ضعوا الجبنة الكريمية والسكر والفانيليا والكريمة في وعاء خلط كبير، واخفقوها بواسطة الخفاق الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً. ثم ضعوا المزيج في الثلاجة لمدّة 3 ساعات.



اخفقوا البطاطا الحلوة المسلوقة مع الكريمة والبهارات المختلطة معًا حتى تتكاثف، ثم أضيفوها الى طبقة الجبنة واتركوها تبرد في الثلاجة. ثم رشوا الفشار بالكراميل على وجه الطبق للتزيين.