كوكيز اليقطين... هل جربتم هذه الوصفة من قبل؟

لعشاق اليقطين، هل جرّبتم من قبل تحضير كوكيز اليقطين؟



إليكم طريقة تحضير الوصفة اللذيذة:



المكونات:

- كوبان من السكر البني

- كوبان من السكر الأبيض

- كوب من الزيت النباتي

- كوب من اليقطين المهروس

- بيضتان

- 3 أكواب من الطحين

- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

- نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

- نصف ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز

- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

- بياض بيضة

- ملعقتان كبيرتان من الحليب

- نصف كوب من السمن



طريقة التحضير:

إخلطوا السكر البني والزيت في وعاء. وفي وعاء منفصل، إمزجوا اليقطين والبيض والطحين وأضيفوا إليها القرفة والزنجبيل والقرنفل والملح وبودرة الخبز والفانيليا. ثم أضيفوا المكونات الجافة مع المكونات الرطبة واخلطوها معًا.



اخبزوا المكونات في الفرن على حرارة 175 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة.



إخفقوا بياض البيض في وعاء وإخلطوه مع الحليب والفانيليا والسكر. ثم أضيفوا السمن واخفقوا المكونات معًا.

بعد إخراجها من الفرن، اجمعوا قطعتين من الكوكيز على الحشوة وتلذّذوا بها.