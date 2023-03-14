البسبوسة... وصفة شهية وسريعة التحضير!

وصفة البسبوسة

نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة للبسبوسة.



المكوّنات:

- كوبان من السميد الخشن

- كوب من جوز الهند

- نصف كوب من الزبدة المذابة

- نصف كوب من سكر

- ملعقة صغيرة من صودا الخبز

- كوب من اللبن

- نصف كوب من اللوز المحمص

- كوبان من السكر (للقطر)

- كوب ونصف الكوب من الماء

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون



طريقة التحضير:

اخلطوا السميد مع جوز الهند والسكر وصودا الخبز والزبدة في وعاء كبير ثم أضيفوا إليها الزبدة واخلطوا المكونات حتى تمتزج جيدًا. ثم أضيفوا اللبن واستمروا بالخلط.



ضعوا الخليط في الصينية وقطعوه الى مربعات ثم ضعوا اللوز على كل مربع، واخبزوها في الفرن على حرارة 400 درجة لمدة 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى يصبح بني اللون.



أثناء الخبز، اخلطوا السكر والماء وماء الورد وعصير الليمون وضعوها على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق. ثم أضيفوها الى البسبوسة وتلذذوا بطعمها.