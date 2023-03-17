القرنبيط المقلي بصلصة الصويا والزنجبيل...وصفة ولا أشهى!

وصفة القرنبيط المقلي بصلصة الصويا والزنجبيل

نقدّم إليكم اليوم وصفة تحضير طبق القرنبيط المقلي بصلصة الصويا والزنجبيل المميّزة.



المكوّنات:



- نصف كوب من الحليب

- نصف كوب من الدقيق

- ملعقة من بودرة الخبز

- ملعقة من الثوم البودرة

- زيت للقلي





مكوّنات الصلصة:

- ملعقتان من الزيت

- ملعقة من الثوم البودرة

- ملعقة من الزنجبيل

- نصف كوب من صلصة الصويا

- ملعقة من النشا

- ملعقة من السكر

- ملعقتان من الكاتشاب



طريقة التّحضير:



قطّعوا القرنبيط قطعاً صغيرة ثم اخلطوا الحليب مع بودرة الخبز والدقيق والثوم، ثم اغمسوا قطع القرنبيط في الخليط حتى يغطيها.



قوموا بقلي القرنبيط في الزيت المغلي حتى تصبح القطع ذهبية اللون.



وفي وعاء، اخلطوا الزيت مع الثوم بودرة وصلصة الصويا والسكر والزنجبيل والكاتشاب والنشا وضعوا الخليط على النار حتى يغلي.



اسكبوا الصلصة على القرنبيط المقلي ثم قدموا الوصفة على مائدتكم.