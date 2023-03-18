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المعكرونة بصلصة الفطر... وصفة لذيذة حضّروها بـ10 دقائق!
عالم الطبخ
2023-03-18 | 06:01
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المعكرونة بصلصة الفطر... وصفة لذيذة حضّروها بـ10 دقائق!
وصفة المعكرونة بصلصة الفطر
لعشاق الفطر والمعكرونة، سنقدّم لكم اليوم وصفة سهلة ولذيذة جداً، يمكنكم تحضيرها خلال 10 دقائق.
إليكم طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفطر:
المكوّنات:
- 150 غراماً من المعكرونة
- بصلة مفرومة ناعماً
- 75 غراماً من حبات الفطر المقطعة
- فصان ثوم مهروسان
- ملعقة صغيرة من الزعتر البري
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض
- ملعقة طعام من الملح
- كوب وربع الكوب من الحليب
- نصف كوب من كريمة الطبخ
- 75 غراماً من الجبنة المبشورة
- ملعقتا طعام من الزيت النباتي
- ملعقتا طعام من الزبدة
طريقة تحضير الوصفة:
ابدأوا بسلق المعكرونة في الماء المغلي.
وفي هذا الوقت، ذوّبوا الزبدة في وعاء، أضيفوا إليها الزيت وقلّبوا فيه البصل حتى يذبل، ثم أضيفوا الفطر وقلّبوا لدقيقة.
بعدها، أضيفوا الملح والزعتر البري والفلفل والثوم وحرّكوا المكوّنات لدقيقة.
والآن أضيفوا الحليب وكريمة الطبخ ونصف كمية الجبنة وحرّكوا المكوّنات حتى يغلي المزيج.
وبعد تصفية المعكرونة المسلوقة، أضيفوها الى المزيج وحرّكوه مدة 3 دقائق، ثم اسكبوه في طبق تقديم وانثروا كمية الجبنة المتبقية على الوجه.
مصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
المعكرونة
صلصة الفطر
وصفة
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