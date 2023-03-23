كوكيز الريد فيلفيت... وصفة لذيذة جدًا!

وصفة كوكيز الريد فيلفيت

وصفة كوكيز الريد فيلفيت من أشهى أنواع الحلويات.



إليكم الخطوات البسيطة لتحضيرها:



المكوّنات:

- 175 غراماً من الزبدة

- 200 غرام من السكر البني

- 100 غرام من السكر الناعم

- بيضة كبيرة

- ملعقتان من الفانيليا

- ملعقة كبيرة من تلوين الطعام الأحمر

- 225 غراماً من الطحين

- 25 غراماً من الكاكاو

- 150 غراماً من قطع شوكولاتة البيضاء



طريقة التحضير:

اخفقوا الزبدة والسكر معًا بمضرب كهربائي حتى يصبح الخليط طريًا، ثم أضيفوا البيض والفانيليا وملون الطعام واخفقوا جيداً.



انخلوا الطحين والكاكاو فوق الخليط واخفقوه حتى تحصلوا على عجينة متماسكة ثم أضيفوا رقائق الشوكولاتة إليها.



ضعوا العجينة على ورقة خبز، وقوموا بتشكيلها على شكل حبات الكوكيز. وهنا يمكنكم حفظها لمدة أسبوع في الثلاجة أو شهر في الفريزر.



أدخلوا شرائح الكوكيز الفرن على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ثم اتركوها لتبرد تمامًا.