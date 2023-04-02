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تشيز كيك التفاح بالكراميل... وصفة شهية مناسبة في رمضان!

عالم الطبخ
2023-04-02 | 03:40
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تشيز كيك التفاح بالكراميل... وصفة شهية مناسبة في رمضان!
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تشيز كيك التفاح بالكراميل... وصفة شهية مناسبة في رمضان!

وصفة تشيز كيك التفاح بالكراميل

للصائمين في شهر رمضان الفضيل، سنقدّم لكم وصفة شهية، وهي وصفة تشيز كيك التفاح بالكراميل.

المكوّنات:

لتحضير التشيز كيك:

- 150 غراماً من البسكويت السادة المطحون
‏- علبة من الجبنة الكريمية
‏- ملعقة كبيرة من السكر
‏- ملعقة صغيرة من الزبدة

لتحضير الكراميل:

- كوبان من الحليب البودرة
- كوب من الماء الساخن
- بيضة
- 5 ملاعق كبيرة من السكر
‏- ¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا
‏- ¼ ملعقة صغيرة من الخل

للتزيين:

- 4 تفاحات مقطعة ومسلوقة في القليل من الماء والسكر والقرفة
‏- مكسرات مطحونة (حسب الرغبة)

طريقة تحضير الوصفة:

ضعوا السكر في وعاء على نار هادئة حتى يذوب ويأخذ لوناً ذهبياً. بعدها اسكبوا السائل في وعاء آخر.

وفي وعاء غميق، اخلطوا الزبدة مع البسكويت جيداً، ثمّ وزّعوا المزيج في قوالب صغيرة أو قالب كبير، ورصّوه جيداً.

اخفقوا الجبنة مع السكر في الخلاط الكهربائي حتى تحصلوا على مزيج كريمي. وزّعوا الأخير فوق مزيج الزبدة والبسكويت، وضعوا القالب في الثلاجة مدة 4 ساعات على الأقل.

بعدها، زيّنوا القالب بالتفاح المسلوق، وصبّوا الكراميل فوق التفاح وزيّنوا بالمسكرات.

مصدر

آخر الأخبار

عالم الطبخ

تشيز كيك

تفاح

كراميل

وصفة

رمضان

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