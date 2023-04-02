تشيز كيك التفاح بالكراميل... وصفة شهية مناسبة في رمضان!

للصائمين في شهر رمضان الفضيل، سنقدّم لكم وصفة شهية، وهي وصفة تشيز كيك التفاح بالكراميل.- 150 غراماً من البسكويت السادة المطحون‏- علبة من الجبنة الكريمية‏- ملعقة كبيرة من السكر‏- ملعقة صغيرة من الزبدة- كوبان من الحليب البودرة- كوب من الماء الساخن- بيضة- 5 ملاعق كبيرة من السكر‏- ¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا‏- ¼ ملعقة صغيرة من الخل- 4 تفاحات مقطعة ومسلوقة في القليل من الماء والسكر والقرفة‏- مكسرات مطحونة (حسب الرغبة)ضعوا السكر في وعاء على نار هادئة حتى يذوب ويأخذ لوناً ذهبياً. بعدها اسكبوا السائل في وعاء آخر.وفي وعاء غميق، اخلطوا الزبدة مع البسكويت جيداً، ثمّ وزّعوا المزيج في قوالب صغيرة أو قالب كبير، ورصّوه جيداً.اخفقوا الجبنة مع السكر في الخلاط الكهربائي حتى تحصلوا على مزيج كريمي. وزّعوا الأخير فوق مزيج الزبدة والبسكويت، وضعوا القالب في الثلاجة مدة 4 ساعات على الأقل.بعدها، زيّنوا القالب بالتفاح المسلوق، وصبّوا الكراميل فوق التفاح وزيّنوا بالمسكرات.