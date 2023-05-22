حضروا وصفة "مسقعة الباذنجان" الشهيرة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب ضمن برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة "مسقعة الباذنجان" الشهيرة على طريقته.



كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟

شاهدوا الفيديو أدناه: