حضروا وصفة "قوارب الكوسا" المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

وصفة "قوارب الكوسا" المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب

حضّر الشيف فادي زغيب ضمن برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة "قوارب الكوسا" المميّزة على طريقته.



كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟

شاهدوا الفيديو أدناه: