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حضروا وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

عالم الطبخ
2023-05-24 | 08:11
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حضروا وصفة &quot;بطاطا سوفليه&quot; الشهيرة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
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حضروا وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقة الشيف حنا طويل!

حضّر الشيف حنا طويل ضمن برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقته.

 كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟
شاهدوا الفيديو أدناه:
 

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