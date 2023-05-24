حضروا وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل ضمن برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة "بطاطا سوفليه" الشهيرة على طريقته.كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟شاهدوا الفيديو أدناه: