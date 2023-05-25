الـPhilly Steak Sandwich... وصفة شهية من تحضير الشيف فادي زغيب!

وصفة الـPhilly Steak Sandwich



حضّر الشيف فادي زغيب وصفة Philly Steak Sandwich بخطوات ومكوّنات بسيطة في برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI.



شاهدوا الفيديو أدناه لتعرفوا طريقة الشيف فادي زغيب في تحضير هذه الوصفة بطريقة مميزة: