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وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)

وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk

الباييلا من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير من الناس.



وفي حلقة الجمعة من برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI حضّر الشيف فادي زغيب وصفة الباييلا اللذيذة بطريقة سهلة.



فما هي المكوّنات التي استخدمها في الوصفة؟



الإجابة في الفيديو أدناه:



