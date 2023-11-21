طبق لذيذ وسهل التحضير...تعلموا وصفة الدجاج مع الأرز والقرنبيط (فيديو)

طبق لذيذ وسهل التحضير...تعلموا وصفة الدجاج مع الأرز والقرنبيط (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "الدجاج مع الأرز والقرنبيط".

وحضّر إلى جانبها سلطة مع الدجاج، وقهوة مع اللوتس.