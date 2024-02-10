الشيف حنا طويل يقدم وصفتين جديدتين: اللحم مع صلصة المحار وشوربة المغربية (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي وصفتي اللحم مع صلصة المحار الشوربة المغربية.

وقام الشيف بإعداد الوصفتين على طريقته الخاصة، حيث أضفى نكته إلى كلّ من الطبقين المميزين.