3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة 3 أنواع مختلفة من الكيش.