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3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

عالم الطبخ
2024-03-03 | 11:30
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3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
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3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

3 أنواع مختلفة ومميزة من الكيش... تعلموها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة 3 أنواع مختلفة من الكيش.
 
لتعلّم تطبيق الوصفة الكاملة، اضغطوا هنا.

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