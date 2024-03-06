السمك المطبوخ بالملح... تعلموا طريقة تحضير هذا الطبق مع الشيف حنا طويل (فيديو)

السمك المطبوخ بالملح... تعلموا طريقة تحضير هذا الطبق مع الشيف حنا طويل (فيديو)