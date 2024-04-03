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حساء الدجاج بالشعيرية وطبق بيني بومودورو مع الموزاريلا... طبقان لذيذان على طريقة الشيف جوزيف منصور (فيديو)

حساء الدجاج بالشعيرية وطبق بيني بومودورو مع الموزاريلا... طبقان لذيذان على طريقة الشيف جوزيف منصور (فيديو)







واستخدم في هذه الأطباق مزيجا من المكونات اللبنانية البلدية والايطالية.



للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق،

أعدّ الشيف جوزيف منصور في هذه الحلقة من Ramadan Talk حساء الدجاج بالشعيرية وطبق بيني بومودورو مع الموزاريلا، بالإضافة الى سلطة مميزة جدا.واستخدم في هذه الأطباق مزيجا من المكونات اللبنانية البلدية والايطالية.للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق، اضغطوا هنا