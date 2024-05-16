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البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-05-16 | 09:25
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البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق البيتزا بثمار البحر.

واستخدم الشيف فادي أنواعاً مختلفة من الثمار البحرية مثل المحار والقريدس لإعداد هذا الطبق بالإضافة إلى صلصة البندورة.

للإطلاع على طريقة تحضير هذه الوصفة، اضغطوا هنا.

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