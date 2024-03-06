ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)

ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)

اكتشف منتجا الأفلام، "سيرينا ديسي" و"مايكل مازولا"، مجموعة من المخلوقات الفضائية الشبيهة بالمومياوات، وهي كائنات ذات ثلاثة أصابع يقال إنها من البيرو.



كما أن إحدى الكائنات المغطاة بالجص، والتي يبلغ طولها أربعة أقدام، تحتوي على تركيبة جديدة من الحمض النووي، حيث سيقام خلال 12 آذار القادم مؤتمرا في كاليفورنيا لتقديم أدلة علمية إضافية.



ورجح كل من ديسي ومازولا أن تكون هذه المخلوقات نوعا جديدا من الكائنات الفضائية، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من اختبارات الحمض النووي، بما يتجاوز التحليل الأولي، من أجل تحديد مصدرها.



ولكن "فلافيو إسترادا"، خبير الطب الشرعي الرئيسي، صدم ديسي ومازولا عندما قال بعد أبحاث طويلة إن هذه الأشكال ليست كائنات فضائية، وليست نوعًا جديدًا من المومياوات أو المخلوقات الغريبة بل هي مجرّد دمى تم انتاجها باستخدام الورق، الغراء والمعدن فوق مجسّم يتكون من عظام بشرية وحيوانية.



ومع ذلك، أصرّ كل من دي سي ومازولا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لعيناتهم، وسوف يقدّمان دلالات علمية أدق خلال المؤتمر.