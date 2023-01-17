اللبنانية جينيفر ميشال عون تذهل لجنة Sweden Got Talent (فيديو)

أذهلت اللبنانيّة جينيفر ميشال عون لجنة تحكيم برنامج Sweden Got Talentخلال مرورها الأوّل على المسرح.

في التفاصيل، شاركت جينيفر ميشال عون، ابنة الـ 13 عاماً، ببرامج المواهب الشهير بنسخته الأجنبيّة، وأتقنت الغناء للنجمة العالمية سيلين ديون، فتأهّلت إلى المرحلة الثانية من البرنامج.