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بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا... البحث جارٍ عن الممثل البريطاني جوليان ساندز
فنّ
2023-01-20 | 03:58
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بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا... البحث جارٍ عن الممثل البريطاني جوليان ساندز
البحث جارٍ عن الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا
فُقد أثر الممثل البريطاني جوليان ساندز منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على ما أفادت السلطات التي أشارت إلى أن أحوال الطقس تعرقل عمليات البحث عنه.
وأوضحت الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في مقاطعة سان برناردينو، مارا رودريغيز لوكالة فرانس برس أن الممثل البالغ 65 عامًا والذي برز خصوصاً في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و "وورلوك" ، "فقد على جبل بالدي" يوم الجمعة الفائت.
ويُعدّ هذا الجبل المسمى أيضاً جبل سان أنطونيو والذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس. وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيراً أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.
وشرعت فرق إنقاذ في عمليات بحث على الأرض الجمعة، لكنها اضطرت إلى تعليقها مساء السبت بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية. وأوضحت الناطقة أن "عمليات البحث متواصلة وتُستخدَم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة من دون طيّار عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك".
وأضافت: "سنطلق عمليات بحث أرضية جديدة عندما يتحسن الطقس وعندما نستطيع ضمان سلامة فرقنا".
ويقيم جوليان ساندز المولود في يوركشر بشمال إنكلترا، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو من هواة تسلّق الجبال.
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الثلوج
جبل سان أنطونيو
العواصف
تسلّق الجبال
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