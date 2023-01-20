وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمر يناهز الـ81 عاماً

وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمرٍ يناهز الـ81 عاماً

توفي المغني الأميركي ديفيد كروسبي الذي شارك في تأسيس فرقة "بيردس" (Byrds) عن عمر يناهز الـ81 عاماً.



ونقل وكيل أعمال كروسبي عن أحد أفراد أسرته تأكيده وفاته، لكنه لم يوضح أسباب الوفاة.



وكانت مجلة "فراييتي" السبّاقة إلى إعلان وفاة الموسيقي الذي كان له تأثير كبير على موسيقى ستينيات القرن العشرين وسبعينياته في الولايات المتحدة، ناقلة عن زوجته جان دانس قولها في تصريح خاص إنه كان مريضاً منذ مدة طويلة.



وجاء في بيان زوجته: "على الرغم من أنه لم يعد بيننا، إلا أن إنسانيته وروحه الطيبة ستستمران في إرشادنا وستكونان مصدر إلهام. وسيستمر إرثه من خلال موسيقاه الأسطورية".



وأشار البيان إلى أن المغني توفي محاطاً بزوجته وابنه دجانغو، لكنه لم يحدد تاريخ الوفاة.



وكان ديفيد كروسبي المولود في كاليفورنيا في 14 آب 1941 لأبوين ينتميان إلى عائلتين نيويوركيتين بارزتين، أسس قبل بلوغه الخامسة والعشرين فرقة "بيردس" التي كانت تمزج موسيقى الروك الإنكليزية المنشأ بموسيقى الفولك الأميركية التقليدية.