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نجوى كرم على قائمة "فوربس" للمؤثرات فوق الخمسين عاماً

فنّ
2023-01-20 | 04:51
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نجوى كرم على قائمة "فوربس" للمؤثرات فوق الخمسين عاماً

نجوى كرم على قائمة "فوربس" للمؤثرات فوق الخمسين عاماً

نشرت "فوربس" قائمة بأبرز أسماء النساء المؤثرات فوق الخمسين عاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتضمّنت القائمة أسماء رائدات في مجال إدارة الأعمال والعلوم والفنون.
 
وتمّ التعريف عن نجوى كرم في اللائحة على أنّها نجمة لبنانيّة مُلقّبة بـ"شمس الأغنية اللبنانيّة"، ويتابعها أكثر من 40 مليون متابع على منصّات التواصل الاجتماعي.
 
وباعت نجوى كرم أكثر من 60 مليون تسجيل موسيقي، وهي من أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج التلفزيوني Arabs Got Talent.

آخر الأخبار

فنّ

نجوى كرم

فوربس

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