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المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية
فنّ
2023-01-20 | 08:28
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المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية
المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية
رغم غياب السجادة الحمراء عنه وافتقار احتفال توزيع جوائزه إلى الأجواء الاحتفالية، نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني "هورور أون سي" (Horror-on-Sea) خلال عشر سنوات من وجوده في اكتساب سمعة دولية من خلال تسليطه الضوء على إنتاجات مستقلة.
وقال بول كوسغروف، الذي أسّس هذا المهرجان في لندن عام 2013، لوكالة فرانس برس "قررنا منذ البداية أن من غير المجدي نسخ كل مهرجانات أفلام الرعب الكبيرة".
وأضاف: "فكرتُ في أن يكون تركيز المهرجان على أفلام الرعب المستقلة الجديدة، تلك التي ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى".
ويقام المهرجان كل سنة في فندق كبير متقادم يخلو خلال أشهر الشتاء من أي ضيوف آخرين.
وأصبح "هورور أون سي" محطة مرجعية لأفلام الرعب المتخصصة التي غالباً ما تحصل على تمويل جماعي.
ويضم المهرجان، الذي يقام هذا العام لمدة ستة أيام ويستمر إلى 22 كانون الثاني 36، فيلماً طويلاً و44 فيلماً قصيراً اختيرت من بين مئات الإنتاجات.
واعتبر موقع "دريد" المتخصص أن "هورور أون سي" كان العام الفائت أحد أفضل مهرجانات الرعب في العالم.
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Horror-on-Sea هورور أون سي
بول كوسغروف
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