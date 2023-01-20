الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية

فنّ
2023-01-20 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية

المهرجان البريطاني لأفلام الرعب يكتسب شهرة عالمية

رغم غياب السجادة الحمراء عنه وافتقار احتفال توزيع جوائزه إلى الأجواء الاحتفالية، نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني "هورور أون سي" (Horror-on-Sea) خلال عشر سنوات من وجوده في اكتساب سمعة دولية من خلال تسليطه الضوء على إنتاجات مستقلة.

وقال بول كوسغروف، الذي أسّس هذا المهرجان في لندن عام 2013، لوكالة فرانس برس "قررنا منذ البداية أن من غير المجدي نسخ كل مهرجانات أفلام الرعب الكبيرة".

وأضاف: "فكرتُ في أن يكون تركيز المهرجان على أفلام الرعب المستقلة الجديدة، تلك التي ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى".

ويقام المهرجان كل سنة في فندق كبير متقادم يخلو خلال أشهر الشتاء من أي ضيوف آخرين.

وأصبح "هورور أون سي" محطة مرجعية لأفلام الرعب المتخصصة التي غالباً ما تحصل على تمويل جماعي.

ويضم المهرجان، الذي يقام هذا العام لمدة ستة أيام ويستمر إلى 22 كانون الثاني 36، فيلماً طويلاً و44 فيلماً قصيراً اختيرت من بين مئات الإنتاجات.

واعتبر موقع "دريد" المتخصص أن "هورور أون سي" كان العام الفائت أحد أفضل مهرجانات الرعب في العالم.

آخر الأخبار

فنّ

المهرجان البريطاني

أفلام الرعب

Horror-on-Sea هورور أون سي

بول كوسغروف

LBCI التالي
بعد فقدان أثره في جبال كاليفورنيا... البحث جارٍ عن الممثل البريطاني جوليان ساندز
ليلى عبد اللطيف تحذّر من انتحال شخصيتها: هذا الحساب مزيّف!
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:02

قضية فيلم "راست".. أليك بالدوين يواجه تهمة "القتل غير العمد"

LBCI
فنّ
05:13

ماجد المهندس يقبّل أرض العراق فور نزوله من الطائرة (فيديو)

LBCI
فنّ
05:00

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
فنّ
04:57

عامر زيان يعرب عن قلقه: "الله يستر"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:40

زيلينسكي يشكر الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية الجديدة "القوية"

LBCI
أخبار دولية
15:23

البرلمان الأوروبي يطلب من الاتحاد إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب

LBCI
أخبار سياسية
08:34

حميه بحث مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

وليم نون للـLBCI: الخميس سيكون هناك وقفة أمام مجلس النواب نحن والنواب الذين يتضامنون مع قضّيتنا وسنمثل يوم الاثنين أمام القضاء للتحقيق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة

LBCI
أخبار لبنان
07:43

تفاصيل النهار الثاني لاعتصام نواب التغيير في المجلس

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تحقيقات الوفد الاوروبي في يومها الاخير..

LBCI
أخبار لبنان
06:49

النواب داخل المجلس والمتظاهرون خارجه.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إعتصموا أمام مقر "اليونيسف": لأجر منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز

LBCI
فيروس كورونا
05:56

إطلاق حملة لقاح كورونا الجديد ... أبيض: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولكن من الواجب الإهتمام بالأكثر عرضة

LBCI
أخبار دولية
04:20

السعودية تؤكد أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بتحديد سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
أمن وقضاء
11:56

روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟

LBCI
فنّ
05:00

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
اقتصاد
04:06

وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة