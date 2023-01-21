أحلام الشامسي ترفض إهانة السيدة فيروز: "هذا كلام غير لائق"

أحلام الشامسي ترفض إهانة السيدة فيروز: "هذا كلام غير لائق"

رفضت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي إهانة السيدة فيروز وطلبت من أحد المغرّدين حذف تغريدته الّذي انتقد فيها النجمة اللبنانيّة، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغرّدت الفنانة أحلام الشامسي قائلةً "هذا كلام غير لائق، اسمح لي مروري. انت لما تكتب فقط فيروز تكتب تاريخ عظيم، هي غنت في عصر الست ام كلثوم وبرزت".

وتابعت أحلام "ارجوك هذة التغريدة لن يسمح بها اي فنان، يجب ان نحترم التاريخ. فيروز لو وقفت امام المايك ولم تغني اطربت. تغريدة غير مقبولة، إلا فيروز".