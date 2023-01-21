أحلام الشامسي ترفض إهانة السيدة فيروز: "هذا كلام غير لائق"

هذا كلام غير لائق اسمح لي مروري انت لما تكتب فقط #فيروز تكتب تاريخ عظيم هي غنت في عصر الست ام كلثوم وبرزت ارجوك هذي التغريده لن يسمح بها اي فنان يجب ان نحترم التاريخ فيروز لو وقفت امام المايك ولم تغني #اطربت تغريده غير مقبوله #الا_فيروز https://t.co/kdjPW6Z2q6 pic.twitter.com/5aDZzE01ZR
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 20, 2023
هذا كلام غير لائق اسمح لي مروري انت لما تكتب فقط #فيروز تكتب تاريخ عظيم هي غنت في عصر الست ام كلثوم وبرزت ارجوك هذي التغريده لن يسمح بها اي فنان يجب ان نحترم التاريخ فيروز لو وقفت امام المايك ولم تغني #اطربت تغريده غير مقبوله #الا_فيروز https://t.co/kdjPW6Z2q6 pic.twitter.com/5aDZzE01ZR