وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها "الملك" إلفيس

وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها "الملك" إلفيس



أقيمت مراسم وداع للمغنية ليزا ماري بريسلي في دارة والدها "ملك" الروك أند رول إلفيس في غريسلاند بولاية تينيسي، حيث تجمع مئات المعجبين والمقربين الأحد تكريماً لها.



ومنذ الفجر، اصطف المشاركون في طوابير طويلة للمشاركة في هذه المراسم الوداعية في ممفيس، حاملين بأيديهم الزهور وصور المغنية التي توفيت في 12 كانون الثاني عن 54 عامًا.



وتنتهي المراسم بمسيرة إلى "ميديتيشن غاردن" أي "حديقة التأمل" في غريسلاند حيث مدافن إلفيس بريسلي وأفراد من عائلته، وانضمت إليهم مؤخرًا ليزا ماري، ابنته الوحيدة من الممثلة بريسيلا بريسلي.



وعند خشبة مسرح وُضعت عليها صورة كبيرة لليزا ماري بريسلي، وجّه المغني في "سماشينغ بامبكينز" بيلي كورغان ثم ألانيس موريسيت وأكسل روز قائد فرقة "غانز أن روزس"، تحية إلى المغنية الراحلة. كما قدمت جوقة أغنيات من موسيقى الغوسبل.



وقد توفيت المغنية بعيد إدخالها المستشفى في كاليفورنيا بحال طارئة إثر نوبة قلبية.