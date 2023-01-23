الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها "الملك" إلفيس

فنّ
2023-01-23 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها &quot;الملك&quot; إلفيس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها "الملك" إلفيس

وداع أخير لليزا ماري بريسلي في دارة والدها "الملك" إلفيس

أقيمت مراسم وداع للمغنية ليزا ماري بريسلي في دارة والدها "ملك" الروك أند رول إلفيس في غريسلاند بولاية تينيسي، حيث تجمع مئات المعجبين والمقربين الأحد تكريماً لها.

ومنذ الفجر، اصطف المشاركون في طوابير طويلة للمشاركة في هذه المراسم الوداعية في ممفيس، حاملين بأيديهم الزهور وصور المغنية التي توفيت في 12 كانون الثاني عن 54 عامًا.

وتنتهي المراسم بمسيرة إلى "ميديتيشن غاردن" أي "حديقة التأمل" في غريسلاند حيث مدافن إلفيس بريسلي وأفراد من عائلته، وانضمت إليهم مؤخرًا ليزا ماري، ابنته الوحيدة من الممثلة بريسيلا بريسلي.

وعند خشبة مسرح وُضعت عليها صورة كبيرة لليزا ماري بريسلي، وجّه المغني في "سماشينغ بامبكينز" بيلي كورغان ثم ألانيس موريسيت وأكسل روز قائد فرقة "غانز أن روزس"، تحية إلى المغنية الراحلة. كما قدمت جوقة أغنيات من موسيقى الغوسبل.

وقد توفيت المغنية بعيد إدخالها المستشفى في كاليفورنيا بحال طارئة إثر نوبة قلبية.

آخر الأخبار

فنّ

ليزا ماري بريسلي

مراسم وداع

رول إلفيس

غريسلاند

LBCI التالي
إبداع فيروز وميّاس ونيكولا جبران في فيديو واحد.. حفل بيونسيه ببصمة لبنانيّة!
إثر حادثة الثلج... إصابة جيريمي رينر بكسور في أكثر من 30 عظمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-18

حفل تأبين ومراسم وداع الجندي الايرلندي في مطار بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:11

إيرادات "أفاتار" بجزئه الجديد تتخطى عتبة ملياري دولار عالمياً

LBCI
فنّ
06:01

زلّة لسان أنغام تقسم الرأي العام... فكيف علّقت ديما قندلفت على ما جرى؟

LBCI
فنّ
05:45

رسالة من إليسا إلى محبّيها من أميركا... كيف طمأنت الجميع على حالتها الصحيّة؟

LBCI
فنّ
05:23

مرافق ميل غيبسون يمنع ريتا حرب من التقاط صورة مع النجم العالمي (فيديو)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-30

الإشتباك السياسي الجديد يدخل ملف الكهرباء في بازار نزاع صلاحيات الحكومة

LBCI
فنّ
2023-01-02

وفاة المغنية الحائزة جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر عن 74 عاماً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي

LBCI
رياضة
14:12

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

LBCI
أخبار دولية
14:01

النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟

LBCI
أخبار دولية
13:58

فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
04:26

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:58

مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

LBCI
امن وقضاء
03:56

بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب

LBCI
امن وقضاء
16:12

الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة