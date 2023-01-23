بريتني سبيرز تتعرض "لانهيار جنوني"... وتغيّر اسمها إلى "ريفر ريد" (فيديو)

أعلنت النجمة العالمية بريتني سبيرز عبر منشورٍ على إنستغرام الخميس أنها غيّرت اسمها إلى "ريفر ريد" أو River Red.

ونشرت المغنية مقطع فيديو لها مرتديةً قميصاً قصيراً يكشف عن بطنها، وتنورة قصيرة مطابقة باللون الأحمر، وهي ترقص على ايقاع أغنية "Attention" للنجمين جاستن بيبر وأوما لاي.

واستخدمت المغنية، البالغة من العمر 41 عاما، منشورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام للإبلاغ عن تعرضها "لانهيار جنوني" في مطعم في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

ويُذكر أن المغنية العالمية غيّرت اسمها في ملفها الشخصي على إنستغرام إلى "ريفر ريد"، إلا أنه لم يتم التأكيد على تغييره رسميا.