نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها

نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها

نشرت الممثلة نادين الراسي صورةً لها وهي على سرير المرض، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

ونشرت الممثلة نادين الراسي تفاصيل هذه الصورة الّتي أقلقت محبّيها، فكتبت: "كلّنا بحاجة لرعاية وإهتمام ومحبّة ت نقدر نتخطّى ونكمّل. شويّة حديد وفيتامين والأمور بألف خير".