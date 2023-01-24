نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)

نورهان تتلقى هدية باهظة جداً... "سيارة موديل السنة" (فيديو)

حلّت الفنانة اللبنانيّة نورهان ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب، وكشفت عن هدية باهظة الثمن قد تلقّتها مؤخراً.

في التفاصيل، سأل دومينيك ابو حنا ضيفته "ما هي أثمن هدية تلقيّتها في حياتك؟"، فأجابت الفنانة نورهان "سيارتي الّتي أقودها حالياً... سيارة موديل السنة".

المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو: