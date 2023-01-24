الفنانة نورهان في تصريح صادم: "أتنمّر على القبيحات وغير الجميلات" (فيديو)

الفنانة نورهان في تصريح صادم: "أتنمّر على القبيحات وغير الجميلات" (فيديو)

غالباً ما يحاول المشاهير نشر رسائل عدم التنمّر في مقابلاتهم نظراً لخطورة هذا الأمر، لكن الفنانة اللبنانيّة نورهان اعترفت في تصريح صادم أنّها تتنمّر على بعض النساء.

في التفاصيل، ردّت نورهان على الاتهامات الّـتي تطالها بأنها تمارس التنمّر في فيديوهاتها، فصرّحت في برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب، قائلةً "أتنمّر على القبيحات وغير الجميلات".

وسردت نورهان حادثة حصلت معها مؤخراً مع سيدة وصفتها بعبارة "قبيحة بتصرفاتها وبشكلها"، وتتابعون تفاصيلها في هذا الفيديو: