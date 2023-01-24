أروى تواصل نجاح كليب "هنيالوه"... وتتجاوز المليوني مشاهدة في أسبوع واحد (فيديو)

النجمة أروى تحقق النجاح في فيديو كليب اغنيتها الجديدة "هنيالو"... إليكم التفاصيل.

تواصل النجمة أروى تحقيق النجاح في فيديو كليب اغنيتها الجديدة "هنيالو" بعدما تجاوز في وقت قياسي مليونيّ مشاهدة على التطبيق العالمي يوتيوب وتصدّر التراند في السعودية وعدد من الدول العربية. الاغنية من توقيع الموسيقار الدكتور طلال الذي خصّ أروى بهذا العمل الرائع المفعم بالطاقة الايجابية والموسيقى الشرقية المتجددة.

ورافق تعاون اروى في هذا العمل الغنائي مع الموسيقار طلال تولّي الموسيقي حسام كامل مهمة التوزيع، أما الكلمات فهي للشاعر احمد علوي وقد طرحت باللهجة الخليجية على قناة روتانا للصوتيات والمرئيات في اليوتيوب.

ونفذ تصوير الكليب المخرج علاء الانصاري بين الربوع اللبنانية الخضراء، حيث ظهرت أروى بعدة اطلالات كاجوال مناسبة للفكرة ولمكان تواجدها في الطبيعة الخلابة.

وأطلت اروى بالفيديو كليب على عفويتها كما كل صبية تستمتع برفقة صديقاتها في رحلة للترفيه والمرح، وشاركت بكوريوغراف راقص تحوّل لاحقاً الى تحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققاً رواجا كبيراً تداوله المعجبون عبر مختلف المنصات والتطبيقات.

كما تلقت أروى عدداً هائلاً من التهاني عبر صفحاتها الرسمية والتعليقات الإيجابية على جمال الأغنية والكليب والاطلالات الأنيقة المنوعة، وشاركها المعجبون مقاطع مفضّلة من الفيديوهات أدرجتها في خاصية الستوري.

يذكر ان أروى تعيش نشاطاً فنياً مميزاً حيث قامت بتصويرأغنيتين على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري ستطرح تباعاً خلال المرحلة المقبلة وتخطط بشكل مدروس لتجربة درامية في مسيرتها الفنية وعلى قائمة جدول اعمالها عدداً من الحفلات الغنائية بين دبي والرياض.



