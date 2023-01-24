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عندما تجتمع الطليقة والزوجة... جنيفر لوبيز وجنيفر غارنر في حدث عائلي مع بن أفليك والأطفال (صور)
فنّ
2023-01-24 | 08:58
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عندما تجتمع الطليقة والزوجة... جنيفر لوبيز وجنيفر غارنر في حدث عائلي مع بن أفليك والأطفال (صور)
انضمت زوجة النجم السينمائي بن أفليك السابقة إلى زوجته الحالية للاحتفال بحدث موسيقي شاركت فيه ابنته سيرافينا بحسب صحيفة بريطانية.
في مشهد غير مألوف، انضمت زوجة النجم السينمائي بن أفليك السابقة إلى زوجته الحالية النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأحد، للاحتفال بحدث موسيقي شاركت فيه ابنته سيرافينا، بحسب معلومات ذكرتها صحيفة "
ديلي ميل
".
وشوهدت كلّ من جنيفر لوبيز، 53 عاما، وجنيفر غارنر، 50 عاما، مع أطفالهما، فور وصولهم إلى قاعة العرض في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ولفتت الصحيفة الى أن اللقاء أظهر مدى راحة الأسرة الكبيرة المختلطة، وبخاصةٍ في حضور الزوجة السابقة والزوجة الحالية في مكان واحد منذ أن تزوج أفليك من لوبيز العام الماضي.
وشوهد أفليك ولوبيز مع ابنتها إيمي، 14 عامًا، بينما شوهدت غارنر وهي تصل الموقع مع ابنتها الكبرى فيوليت، 17 عامًا، وابنها صموئيل، 10 أعوام، في حين أن سيرافينا، 14 عامًا، كانت موجودة في مكان الحدث قبل بدء العرض الموسيقي.
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