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الإعلان عن الأسماء المرشحة لنيل جوائز الأوسكار 2023

فنّ
2023-01-25 | 02:19
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الإعلان عن الأسماء المرشحة لنيل جوائز الأوسكار 2023
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الإعلان عن الأسماء المرشحة لنيل جوائز الأوسكار 2023

الأسماء المرشحة لنيل جوائز الأوسكار 2023

أعلنت أكاديمية علوم وفنون السينما ترشيحاتها لجوائز الأوسكار الخاصة بالدورة الخامسة والتسعين. تعلن الأكاديمية أسماء الفائزين في هوليوود بلوس أنجلوس يوم 12 آذار.
وفيما يلي قائمة الأفلام والممثلين المرشحين في الفئات الرئيسية:
أفضل تصوير
- (أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"
- (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) "أفاتار: طريق الماء)
- (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
- (إلفيس)
- (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
- (ذا فابلمانز)
- (تار)
- (توب جن: مافريك)
- (ريانجيل أوف سادنس) "مثلث الحزن"
- (وومين توكينج) "حديث نسائي"
أفضل ممثل
- أوستن بتلر - "إلفيس"
- كولين فاريل - (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
- بريندان فريزر - (ذا وايل) "الحوت"
- بول ميسكال - (آفتر صن) (بعد الشمس)
- بيل ناي - (ليفينج) - "معيشة"
أفضل ممثلة
- كيت بلانشيت - (تار)
- آنا دي أرماس - (بلوند) "شقراء"
- أندريا ريسبورو - (تو ليزلي) "إلى ليزلي"
- ميشيل ويليامز - (ذي فابلمانز)
- ميشيل يوه - (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
أفضل مخرج
- مارتن ماكدونا - (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
-دانيال كوان ودانيال شاينرت - (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
- ستيفن سبيلبرج - (ذا فابلمانز)
- تود فيلد - "تار"
- روبن أوستلوند - (تريانجل أوف سادنس) "مثلث الحزن"
أفضل ممثل مساعد
- بريندان جليسون - (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
- بريان تيري هنري - (كوزواي)
- جود هيرش - (ذا فابلمانز)
- باري كيوجان - (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
- كي هي كوان - (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
أفضل ممثلة مساعدة
- أنجيلا باسيت - (بلاك بانثر-واكاندا فوريفر) "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد"
- هونج تشو - (ذا وايل) "الحوت"
- كيري كوندون - (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"
- جيمي لي كورتيس - (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
- ستيفاني شو - (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"
أفضل سيناريو لنص كُتب أصلا للسينما
- (ذي بانشيز أوف إنشيرين) حوريات إنشيرين" من تأليف مارتن ماكدونا
- (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت
- (ذا فابلمانز) من تأليف ستيفن سبيلبرج وتوني كوشنر
- (تار) من تأليف تود فيلد
- (تريانجل أوف سادنس) "مثلث الحزن" من تأليف روبن أوستلوند
أفضل سيناريو لنص مقتبس
- (أول كوايت أون ذا ويسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، سيناريو إدوارد بيرجر وليزلي باترسون وإيان ستوكيل
- (جلاس أونيون: آ نايفز أوت ميستري) سيناريو ريان جونسون
- (ليفينج) - "معيشة" سيناريو كازو إسيجرو
- "توب جن: مافريك" سيناريو إيهرين كروجر وإريك وارين سينجر وكريستوفر ماكوارى وقصة بيتر كريج وجوستين ماركس
- (وومين توكينج) "حديث نسائي" سيناريو سارة بولي
أفضل فيلم رسوم متحركة
- (بينوكيو) للمخرج جيليرمو ديل تورو
- (مارسيل ذي شل ويذ شوز أون) "مارسيل القوقعة التي ترتدي حذاء"
- (بوس إن بوتز: ذا لاست ويش) "القط يرتدي حذاء: الأمنية الأخيرة"
- (ذا سي بيست) "وحش البحر"
- (تيرنينج رد) "الباندا الأحمر الكبير"
أفضل فيلم وثائقي
- (أول ذات برييثز) "كل ما يتنفس" لشوناك سين وأمان مان وتيدي ليفر
- (أول ذي بيوتي آند بلودشيد) "كل الجمال وسفك الدماء"، لورا بويتراس وهوارد جيرتلر وجون ليونز ونان جولدين ويوني جوليجوف
- (فاير أوف لوف) "نار الحب"، سارة دوسا شين بوريس وإينا فيشمان
- (أهاوس ميد أوف سبلنترز) "منزل مصنوع من الشظايا"، سايمون ليرينج ويلمونت ومونيكا هيلستروم
- (نافالني) دانيال روهر وأوديسا را وديان بيكر وميلاني ميلر وشين بوريس
أفضل فيلم روائي أجنبي
- (أول كويت أون ذا ويسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ألمانيا
- (أرجنتينا، 1985)، الأرجنتين
- (كلوز)، بلجيكا
- (إي.أو)، بولندا
- (ذا كوايت جيرل) "الفتاة الهادئة"، أيرلندا
أفضل موسيقى تصويرية
- (أول كوايت أون ذا ويسترن فرونت) "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، فولكر بيرتلمان
- (بابليون) "بابل"، جاستن هورويتز
- (ذي بانشيز أوف إنشيرين) "حوريات إنشيرين"، كارتر بورويل
- (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"، سون لوكس
- (ذا فابلمانز)، جون ويليامز
أفضل أغنية أصلية
- (أبلوز) "تصفيق" من فيلم ("تل إت لايك أوومان)، موسيقى وكلمات ديان وارين
- (هولد ماي هاند) (أمسك بيدي) من فيلم (توب جن: مافريك)، موسيقى وكلمات ليدي جاجا وبلادبوب
- (ليفت مي أب) "أرفعني" من فيلم (بلاك بانثر-واكاندا فوريفر) "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد"، موسيقى تيمس وريهانا وراين كوجلر ولودفيج جورانسون وكلمات تيمس وراين كوجلر.
-(ناتو ناتو) من فيلم (آر.آر.آر)، موسيقى إم. إم. كيرافاني وكلمات شاندرابوز
- (ذيس إز ألايف) "هذه حياة" من فيلم (إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"، موسيقى رايان لوت وديفيد بيرن وميتسكي، كلمات ريان لوت وديفيد بيرن.

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