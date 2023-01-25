نصيحة وفاء الكيلاني برفقة تيم حسن: "أوعا تتزوّجوا!"

نصيحة وفاء الكيلاني برفقة تيم حسن: "أوعا تتزوّجوا!"

على هامش مشاركتها مع زوجها الممثل السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائزJoy Awards في المملكة العربية السعوديّة، سُئلت الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني عن نصيحتها للمتابعين بشأن الزواج.

وجاء ردّ الاعلاميّة وفاء الكيلاني صادماً للكثيرين، فقالت "اسمعوا الكلام وأوعا تتزوّجوا!"، أمّا الممثل تيم حسن فاكتفى بالقول "الله يديم الوفق".