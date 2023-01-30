السويسري مارتان بانشو يفوز بجائزة أفضل مجلّد شرائط مصوّرة في مهرجان أنغوليم

السويسري مارتان بانشو يفوز بجائزة أفضل مجلّد شرائط مصوّرة في مهرجان أنغوليم



فاز السويسري مارتان بانشو السبت بجائزة مهرجان أنغوليم الدولي للشرائط المصورة لأفضل مجلّد عن عمله "لون الأشياء (La Couleur des choses)"، على ما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان المقام في جنوب غرب فرنسا.



ويتميز المجلّد الفائز الذي نُشر أساساً بالألمانية بأنه يستوحي قواعد ألعاب الفيديو في رسومه.



وقال المؤلف مساء السبت على مسرح أنغوليم إنه بدأ العمل على كتابه "في جنيف قبل عشر سنوات" وأنجزه في زوريخ حيث يعيش، واصفاً هذه المدينة بأنها "بمثابة مفترق طرق للشرائط المصوّرة تختلط فيها تأثيرات كثيرة".



ومُنحت الجائزة الخاصة للدورة الخمسين من المهرجان للياباني هاجيمي إيساياما، مؤلف "هجوم الجبابرة" الذي يعتبر من أفضل الأعمال مبيعاً في العالم.



وأعطيت جائزتان فخريتان لاثنين من فناني شرائط المانغا المصوّرة اليابانية أقيم معرضان لهما في أنغوليم هما ريوشي إيكيغامي وجونجي إيتو.



وختم مهرجان أنغوليم مساء الأحد دورته الخمسين التي نجحت في إعادة استقطاب الجمهور بعد إقبال ضعيف عام 2022.



وكان الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف، مؤلف سلسلة الشرائط المصورة "عربي المستقبل"، فاز بالجائزة الكبرى في المهرجان.