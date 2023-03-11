أحلام الشامسي: مسلسل "العربجي" يضّم أهم 3 نجوم في الوطن العربي

أحلام الشامسي: مسلسل "العربجي" يضّم أهم 3 نجوم في الوطن العربي

أعربت النجمة الإماراتيّة أحلام الشامسي عن حماسها لمتابعة مسلسل "العربجي" الّذي يعرض قريباً عبر الـ LBCI، مشيرةً عبر خاصيّة القصص القصيرة الى أن العمل يضم "أهم 3 نجوم في الوطن العربي"، وهم ديما قندلفت وباسم ياخور وسلوم حداد.

في التفاصيل، نشرت الفنانة أحلام الشامسي عبر ستوري: "أعشقهم وأكيد بيكون من أروع المسلسلات، وأنا عن نفسي تجهزت لهذا المسلسل من الآن، أهم ثلاثة نجوم في الوطن العربي يشاركون فيه".

وتوجّهت بالحديث الى الممثلة ديما قندلفت الّتي تجسّد شخصية "بدور" في "العربجي"، قائلةً: "بحبك وبتعجبني شخصيتك وحضورك وفنك عظيم، بنتظرك".

بدورها، ردّت ديما قندلفت على أحلام الشامسي بالقول: "القلوب عند بعضها، من ذوقك الرفيع وإحساسك الصادق، إلى لقاء قريب إن شاء الله".

يُذكر أن "العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، من إخراج سيف السبيعي ومن إنتاج شركة "غولدن لاين".