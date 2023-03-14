ارتفاع عدد المشاهدات التلفزيونية لحفل جوائز الأوسكار إلى 18.7 مليون

عدد مشاهدي الأوسكار ارتفع بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي

أظهرت بيانات نشرتها قناة "إيه.بي.سي" التابعة لشركة "والت ديزني" الاثنين أن البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الاوسكار اجتذب حوالي 18.7 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.



وقالت "إيه.بي.سي" إن عدد المشاهدين ارتفع 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ 16.7 مليون. وفي ذلك الحفل صفع الممثل الأميركي ويل سميث مقدم الحفل كريس روك قبل إعلان فوزه بجائزة أفضل ممثل.



وبالرغم من ارتفاع عدد مشاهدي حفل الأوسكار مقارنة بالعام الماضي إلا أن عددهم هذا العام هو ثالث أقل عدد من المشاهدين في تاريخ الحفل. وانخفضت المشاهدات التلفزيونية لكثير من حفلات توزيع الجوائز في السنوات الأخيرة مع توجّه عدد كبير من المشاهدين إلى خدمات البث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من البث التلفزيوني التقليدي.



وقالت "إيه.بي.سي" إن حفل يوم الأحد اجتذب 27.4 مليون تفاعل عبر "إنستغرام" و"تويتر" و"فايسبوك" و"يوتيوب". وصنف "تويتر" حفل الأوسكار بأنه الموضوع الأعلى تداولاً في العالم خلال فترة إذاعته.



وكان حفل الأوسكار الأعلى تصنيفاً من حيث عدد المشاهدات التلفزيونية منذ 25 عاماً عندما اكتسح فيلم (تيتانيك) الجوائز. وشاهد البث التلفزيوني للحفل حينها أكثر من 57 مليون شخص.

