بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟

بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسابيع بخبر مجهول المصدر مفاده أن شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم قد تبرّعت بمليونيّ دولار أميركي للمتضررين من زلزال سوريا، وتضاربت بعدها المعلومات بين مؤكّد ومعارض لهذه المعلومات.

طيلة هذه الفترة، التزمت الفنانة نجوى كرم الصمت حيال الجدل الّذي اجتاح منصّات التواصل الإجتماعي وهو الأمر الّذي عرّضها لبعض الإنتقادات اللاذعة.

وفي لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، سُئلت نجوى كرم "تعرّضت لهجوم كتير كبير على السوشل ميديا ومتل عادتك ما بتطلعي وبتردي، بس كيف كنت عم تتفاعلي بينك وبين المقرّبين منك؟".

واكتفت نجوى كرم باستخدام عبارة "جوابي بسؤالك" للردّ على الجدل الحاصل، والتأكيد مرّة جديدة أنها ستلتزم الصمت في هذا الموضوع.