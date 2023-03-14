الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟
فنّ
2023-03-14 | 05:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟
بعد جدل التبرّع بمليونيّ دولار.. كيف علّقت نجوى كرم للمرّة الأولى؟
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسابيع بخبر مجهول المصدر مفاده أن شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم قد تبرّعت بمليونيّ دولار أميركي للمتضررين من زلزال سوريا، وتضاربت بعدها المعلومات بين مؤكّد ومعارض لهذه المعلومات.
طيلة هذه الفترة، التزمت الفنانة نجوى كرم الصمت حيال الجدل الّذي اجتاح منصّات التواصل الإجتماعي وهو الأمر الّذي عرّضها لبعض الإنتقادات اللاذعة.
وفي لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، سُئلت نجوى كرم "تعرّضت لهجوم كتير كبير على السوشل ميديا ومتل عادتك ما بتطلعي وبتردي، بس كيف كنت عم تتفاعلي بينك وبين المقرّبين منك؟".
واكتفت نجوى كرم باستخدام عبارة "جوابي بسؤالك" للردّ على الجدل الحاصل، والتأكيد مرّة جديدة أنها ستلتزم الصمت في هذا الموضوع.
آخر الأخبار
فنّ
نجوى كرم
الزلزال
التالي
إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)
ارتفاع عدد المشاهدات التلفزيونية لحفل جوائز الأوسكار إلى 18.7 مليون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-11
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
فنّ
2023-03-11
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
0
أخبار دولية
2023-03-08
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
أخبار دولية
2023-03-08
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
0
فنّ
2023-03-08
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
فنّ
2023-03-08
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
0
فنّ
2023-03-08
نجوى كرم في يوم المرأة العالمي: "إنّها ملهمة الشعراء"
فنّ
2023-03-08
نجوى كرم في يوم المرأة العالمي: "إنّها ملهمة الشعراء"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:28
هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟
فنّ
06:28
هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟
0
فنّ
06:25
جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
فنّ
06:25
جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
0
فنّ
06:22
عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!
فنّ
06:22
عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!
0
فنّ
05:16
إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)
فنّ
05:16
إسلام ابن صابر الرباعي يعقد خطوبته على وقع أغنية "أتحدّى العالم" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
0
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
0
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
0
امن وقضاء
09:34
قوى الامن: توقيف شخصين ينقلان المخدّرات من البقاع إلى بيروت على حاجز ضهر البيدر
امن وقضاء
09:34
قوى الامن: توقيف شخصين ينقلان المخدّرات من البقاع إلى بيروت على حاجز ضهر البيدر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
0
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
3
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
5
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
6
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
7
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
8
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store