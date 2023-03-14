عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!

عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!

أعلنت إدارة أعمال النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن وضعها لخطة صارمة هدفها التمهيد لعودة شيرين بقوّة الى الساحة الفنيّة.

وتتضمّن هذه الخطة حجب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإسناد مهمة إدارة حساباتها لفريق محترف، وسيتم لاحقاً طرح أعمالها الفنيّة الجديدة بالتدريج، للوصول إلى تقديم حفل غنائي كبير في مصر.