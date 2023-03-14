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جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)

فنّ
2023-03-14 | 06:25
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جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
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جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)

جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)

تأثّر الزميل جو القارح مباشرةً على الهواء أثناء الحديث عن ابنه الّذي اضطر أن يهاجر من لبنان، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.
 
ووجّه جو القارح رسالة مدويّة إلى السياسيين عبر برنامج Pop Quiz، فقال "أنا ما بدعي على حدا وبقول الله يسامحكم على يللي عملتوه بالبلد من دون التعميم... الحياة ما الها معنى بدون عيلة، للأسف ابني الأول فلّ والتاني عالطريق، بس نكاية فيكن رح حاول جيبون".
 
شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج Pop Quiz مع الزميل جو القارح:
 
 

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