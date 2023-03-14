هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟

هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟

في الأسابيع الماضية، غزت مواقع التواصل الإجتماعي صور اللبنانيين الّذين قصدوا شاطئ البحر بسبب الطقس الصيفي الحار.

ولكن هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟ الإجابة في هذه الحلقة من برنامج Pop Quiz الّتي يحلّ عليها الزميل جو القارح ضيفاً مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.