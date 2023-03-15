الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت

الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت

فُجعت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت بوفاة جدّها، وودّعته بصورٍ وتعليقات مؤثرة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

في التفاصيل، دوّنت ساندي تابت "الله يرحمك يا جدّو شو رح اشتقلك. شو كانت طيبة معك القهوة. دخيل هالضحكة يا جدّو، يييي شو كنت تضحّكني، بحبك".