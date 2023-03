تايلور سويفت تصبح مادة دراسية في جامعة أميركية

أصبحت مسيرة النجمة الأميركية تايلور سويفت وأغانيها مادةً جامعيةً تُدرس ليحصل الطلاب في ختام الفصل الجامعي على شهادات في جامعة ستانفورد.وفي التّفاصيل، فأصبح بإمكان طلاب كاليفورنيا المشاركة في دورات مكثّفة أطلق عليها تسمية ""All Too Well (Ten Week Version) وتستمر لمدّة 10 أسابيع لتحليل كلمات أغاني تايلور سويفت التي تواصل انتشارها بنجاح بشكلٍ كبير حول العالم.وأُطلق على هذه الدورة تسية "All Too Well" نسبةً إلى أغنية أصدرتها سويفت عام 2021 تحديثاً للنسخة الأصلية من الأغنية التي صدرت عام 2012.وتعدّ هذه الدورة جزءاً من دورات تعدّها جامعة ستانفورد بهدف فتح مواضيع جديدة أمام الطلاب لخوض آفاقٍ جديدة.والجدير بالذّكر أنّها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن دورة دراسية عن المغنية تايلور سويفت، فقد سبق أن أطلق معهد كلايف ديفيس بجامعة نيويورك دورة عن تايلور سويفت في شباط عام 2022، استمرت 3 أشهر، وتناولت رحلة نجاح الفنانة والخطوات التي اعتمدتها لصعود سلم الشهرة والنجاح.