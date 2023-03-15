دينا حايك تتعافى من سرطان الثدي بعد سنة كاملة من العلاج

دينا حايك تتعافى من سرطان الثدي بعد سنة كاملة من العلاج

بعد سنة كاملة من العلاج بين جلسات الإشعاعي والكيميائي، زفّت النجمة اللبنانيّة دينا حايك خبر تعافيها نهائياً من سرطان الثدي.

ولفتت الفنانة دينا حايك الى أنّها خضعت خلال رحلة علاجها لـ16 جلسة كيميائي و20 جلسة علاج إشعاعي. وخرجت دينا حايك منتصرة من معركتها مع المرض، وأضافت "الصحة هي أهم ما في الحياة".