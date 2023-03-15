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صحافية تتهم زين العمر: "لسانو فالت"... فكيف ردّ عليها؟

فنّ
2023-03-15 | 09:53
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صحافية تتهم زين العمر: &quot;لسانو فالت&quot;... فكيف ردّ عليها؟
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صحافية تتهم زين العمر: "لسانو فالت"... فكيف ردّ عليها؟

صحافية تتهم زين العمر: "لسانو فالت"... فكيف ردّ عليها؟

ردّ الفنان اللبناني زين العمر على صحافية اتهمته بأن "لسانو فالت"، وذلك في سلسلة تغريدات عبر موقع التوصل الاجتماعي تويتر.
 
وكتب الفنان زين العمر عبر تويتر "صحافية صديقتي خبّرتني عن صحافية تانية وهيدي التانية مفكرة حالها شي، صديقتي قالتلها: بحب زين العمر كتير، بتقوم بتجاوبها: حلو زين بس لسانو فالت".
 
وتابع زين العمر قائلاً: "يا سعادة الصحافية التانية، أنا لساني فالت بس انا رجّال وعندي شرف أكتر من يللي عاملين حالن قديسين من الفنانين اصحابك الناعمين".
 
وأضاف زين العمر في تغريدةٍ ثانية "يا حضرة الصحافية الشفافة، انا ما بدّي اتزوّج شو بدّك بلساني، ولساني أنا بحبو وغيرك راضي كتير فيه".

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