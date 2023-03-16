مسلم يتعرّض لحادث سير: "حتى صوتي خسرته"

مسلم يتعرّض لحادث سير: "حتى صوتي خسرته"

تعرّض مطرب المهرجانات مسلم لحادث سير أثّر على حركته وصوته، وكشف عن التفاصيل عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

في التفاصيل، دوّن مسلم في منشوره "لا إله إلا الله. يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كلّ يوم حاجة تعدّي عليّ وتكسرني".

وأردف مسلم قائلاً "وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسياً، وحادثة أعملها بالسيارة، واديني قايم من نومي مش قادر أتكلم ومش عارف أكلّم حد، وده من انّي نمت زعلان، حتى صوتي خسرته. يا رب أنا ماليش غيرك توقف جنبي".