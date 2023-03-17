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أيمن زيدان يدوّن رسالة مؤلمة: "أيّها الحزن أما ضجرت منّي؟"

أيمن زيدان يدوّن رسالة مؤلمة: "أيّها الحزن أما ضجرت منّي؟"

دوّن الممثل السوري أيمن زيدان رسالةً مؤلمة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأرفقها بصورةٍ جمعته بشقيقه الراحل شادي زيدان. وتساءل أيمن زيدان في رسالته "أيّها الحزن أما ضجرت منّي؟ لمَ تطيل المكوث في قلبي أيها القاسي؟". وأردف زيدان قائلاً "كم أتعبني الفقدان وكم خذلتني الأماني بغدٍ مسكونٍ بالسكينة".