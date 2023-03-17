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LBCI
LBCI

باسم ياخور: مسلسل "العربجي" خارج السائد في الدراما الشامية

فنّ
2023-03-17 | 07:44
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باسم ياخور: مسلسل &quot;العربجي&quot; خارج السائد في الدراما الشامية
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باسم ياخور: مسلسل "العربجي" خارج السائد في الدراما الشامية

باسم ياخور: مسلسل "العربجي" خارج السائد في الدراما الشامية

أكّد الممثل السوري باسم ياخور أن مسلسل "العربجي" الذي يشارك في بطولته هو تجربة جديدة بكثير من عناصرها وعمل خارج السائد في الدراما الشامية، وذلك في مقابلة مع الناقد الفني أمين حمادة عبر قناة الشركة المنتجة "غولدن لاين" على يوتيوب.
 
واعتبر الممثل باسم ياخور أن مسلسل "العربجي"، من تأليف عثمان جحي ومؤيد النابلسي وإخراج سيف السبيعي وتتابعونه قريباً على شاشة الـ LBCI، هو محاولة للخروج عن النمط التقليدي لأعمال البيئة الشامية الذي كان مستمراً لسنوات عديدة.
 
وبخصوص حكاية المسلسل، تحدّث ياخور عن الإطار العام الذي تدور حوله الأحداث، قائلاً: "هي قصة أي شخص بسيط يمكن أن تراه في الشارع مهما كانت بساطته ومهما كانت أهميته، فقد يتحوّل إلى نمر جريح وبطل عندما يخضع لشرط حقيقي وامتحان يمس أسرته وعائلته وكرامته وكرامة أولاده، وبسبب الظروف والإكراه ربما يتحول هذا الشخص إلى من يفاجئك بإمكانات مدهشة".

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